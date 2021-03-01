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На трассе под Ростовом произошло массовое ДТП с участием машины военной инспекции

На трассе под Ростовом произошло массовое ДТП с участием машины военной инспекции
На Северном обходе Ростова в массовое ДТП попали сотрудники военной автоинспекции. Авария произошла около полудня 3 марта в районе поселка Щепкин.

По словам очевидцев, участниками аварии стали большегруз, фургон и машина ВАИ. Глядя на видео, можно сказать, что машине военных досталось больше всего. У авто повреждено лобовое стекло, и смят бампер.

К сожалению, без пострадавших в результате ДТП не обошлось. В ВАИ Ростовской области подтвердили, что несколько сотрудников пострадали в этой аварии. Однако дать оперативный комментарий не смогли.

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