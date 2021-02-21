На трассе под Ростовом произошло массовое ДТП с участием двух фур: видео

Под Ростовом произошла массовая авария. Жуткое ДТП случилось на трассе М-4 «Дон» в районе ТРЦ «Мега» около полудня 25 февраля.Очевидцы происшествия опубликовали видео в социальных сетях. Судя по кадрам, две легковушки влетели под грузовики. Белая «Лада Ларгус» превратилась в груду металла. Марку второго автомобиля невозможно определить визуально - он также превратился в сплошное месиво после столкновения.- Во второй машине была пожилая супружеская пара, - пишут очевидцы.Информация о пострадавших и причинах массовой аварии появится позже. При этом любопытно, как большегрузы оказались на крайней левой полосе, предназначенной для легковушек.