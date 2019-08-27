Под Ростовом в ДТП с грузовиком погибла женщина, ещё трое пострадали



В результате аварии на трассе Ростов - Таганрог погибла женщина, ещё трое пострадали. ДТП случилось на 28-м километре автодороги около 22 часов 29 августа.



По предварительной информации, 36-летняя женщина за рулём «Хёндай Акцент» врезалась в КамАЗ, который стоял в крайнем правом ряду возле воинской части. Легковушка получила серьёзные механические повреждения. Водителя иномарки зажало в салоне. К несчастью, женщина погибла на месте. Чтобы достать тело из автомобиля, понадобилась помощь спасателей.



В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в аварии пострадали 37-летний, 11-летний и 9-летний пассажиры «Хёндай». Сотрудники скорой помощи доставили их в больницу. Водителю КамАЗа медицинская помощь не понадобилась.

