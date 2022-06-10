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Под Ростовом водитель ВАЗа погиб в лобовом ДТП с иномаркой

Под Ростовом водитель ВАЗа погиб в лобовом ДТП с иномаркой

На трассе под Ростовом ВАЗ столкнулся с иномаркой. ЛТП произошло 12 июня около 13:30.

По предварительным данным, за рулем отечественного авто ВАЗ-2107 находился 31-летний водитель. Он ехал в сторону поселка Возрождение от трассы М-4 Дон. На четвертом километре автодороги он разогнался и выехал на встречную полосу, где врезался в «Киа Рио», которой управлял 56-летний водитель.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии водитель ВАЗа получил различные травмы и скончался от них на месте происшествия.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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