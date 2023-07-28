На трассе под Азовом двое пострадали в аварии с самосвалом

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На трассе в Ростовской области произошла авария с двумя пострадавшими. ДТП случилось около 16 часов 27 июля в Азовском районе.По предварительной информации, 55-летний мужчина за рулем самосвала «ГАЗ-3507» ехал по автодороге Азов - Самарское. На 14-м километре он повернул налево. Ему не уступил дорогу «ВАЗ-21124» под управлением 19-летнего парня. Он обгонял попутный транспорт и не успел вернуться на свою полосу.- В результате аварии пострадали водитель и 23-летняя пассажирка ВАЗа, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.