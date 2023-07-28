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На трассе под Азовом двое пострадали в аварии с самосвалом

На трассе под Азовом двое пострадали в аварии с самосвалом
На трассе в Ростовской области произошла авария с двумя пострадавшими. ДТП случилось около 16 часов 27 июля в Азовском районе.

По предварительной информации, 55-летний мужчина за рулем самосвала «ГАЗ-3507» ехал по автодороге Азов - Самарское. На 14-м километре он повернул налево. Ему не уступил дорогу «ВАЗ-21124» под управлением 19-летнего парня. Он обгонял попутный транспорт и не успел вернуться на свою полосу.

- В результате аварии пострадали водитель и 23-летняя пассажирка ВАЗа, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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