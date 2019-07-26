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На трассе М-4 «Дон» зерновоз столкнулся с легковушкой: есть пострадавшие

На трассе М-4 «Дон» зерновоз столкнулся с легковушкой: есть пострадавшие
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» произошло ДТП с участием грузовика и легковушки. Авария случилась 30 июля около 13 часов.

По предварительным данным, «ВАЗ-2106» залетел под зерновоз. От удара автомобиль перевернуло на бок. Несмотря на значительные повреждения, жертв удалось избежать. Согласно первоначальной информации, пострадал только водитель «шестёрки» при том, что в салоне находились пять человек, в том числе двое детей.

В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области сообщили, что на месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. Информация уточняется.



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