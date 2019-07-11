В Ростовской области после ДТП перевернулся зерновоз: есть пострадавшие



На трассе в Ростовской области перевернулся зерновоз после ДТП. Происшествие случилось около 15 часов 13 июля на трассе М-4 «Дон».



По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, на 949-м километре автодороги столкнулись два зерновоза. В результате ДТП один из них перевернулся. Все зерно, которое было в прицепе, высыпалось на трассу.



На месте сейчас работают сотрудники ГИБДД. Есть информация, что один из водителей большегрузов получил травмы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.