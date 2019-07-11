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В Ростовской области после ДТП перевернулся зерновоз: есть пострадавшие

В Ростовской области после ДТП перевернулся зерновоз: есть пострадавшие
На трассе в Ростовской области перевернулся зерновоз после ДТП. Происшествие случилось около 15 часов 13 июля на трассе М-4 «Дон».

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, на 949-м километре автодороги столкнулись два зерновоза. В результате ДТП один из них перевернулся. Все зерно, которое было в прицепе, высыпалось на трассу.

На месте сейчас работают сотрудники ГИБДД. Есть информация, что один из водителей большегрузов получил травмы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

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