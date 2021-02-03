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На трассе М-4 «Дон» девятилетний мальчик пострадал в массовом ДТП

На трассе М-4 «Дон» девятилетний мальчик пострадал в массовом ДТП
В массовом ДТП на трассе М-4 «Дон» пострадали мужчина и ребенок. Авария с участием четырех авто произошла 4 февраля в Новоуманском районе Воронежской области.

По предварительной информации, 48-летний мужчина ехал в сторону Ростова. В районе 524-го километра он сократил безопасную дистанцию с попутной машиной и врезался в нее. От удара «ВАЗ-21150» задел «Ладу Гранту», а та врезалась в «Хендай Туссан». Четыре легковушки растянулись по проезжей части «паровозиком».

- В результате аварии 9-летний мальчик и 64-летний мужчина из ВАЗа получили травмы. Их госпитализировали, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

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