На трассе М-4 «Дон» девятилетний мальчик пострадал в массовом ДТП

В массовом ДТП на трассе М-4 «Дон» пострадали мужчина и ребенок. Авария с участием четырех авто произошла 4 февраля в Новоуманском районе Воронежской области.По предварительной информации, 48-летний мужчина ехал в сторону Ростова. В районе 524-го километра он сократил безопасную дистанцию с попутной машиной и врезался в нее. От удара «ВАЗ-21150» задел «Ладу Гранту», а та врезалась в «Хендай Туссан». Четыре легковушки растянулись по проезжей части «паровозиком».- В результате аварии 9-летний мальчик и 64-летний мужчина из ВАЗа получили травмы. Их госпитализировали, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.