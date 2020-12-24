В массовом ДТП на трассе М-4 «Дон» пострадал мужчина

Водитель ВАЗа пострадал в массовой аварии на трассе М-4 «Дон». Происшествие случилось днем 26 декабря на 1 010-м километре дороги.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 42-летний шофер на большегрузе МАЗ двигался в сторону донской столицы. По предварительной версии, он врезался в ВАЗ, за рулем которого был 45-летний мужчина. От удара легковушку откинуло в «Фиат Дукато», который по инерции отбросило на «Мерседес Бенц».Водитель отечественного авто чудом выжил, когда его машину разнесло на куски. С травмами его доставили в больницу.