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На СВО погиб 30-летний контрактник из Цимлянского района Ростовской области

На СВО погиб 30-летний контрактник из Цимлянского района Ростовской области
В зоне специальной военной операции погиб 30-летний военный из Ростовской области. Житель Цимлянского района Тимофей Линьков получил смертельное ранение в начале августа в боях в Запорожской области, передает портал Donday.

Тимофей проживал в станице Красноярской. После окончания школы он пошел служить в армию и проходил срочную службу в поселке Максима Горького, в войсках связи. В мае 2024 года Тимофей подписал контракт и вступил в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. Уже через два месяца участия в СВО он погиб. 4 августа в боях в Запорожской области Тимофей получил смертельное ранение.

Тело погибшего доставили на родину и 14 августа похоронили в его родном поселении. Он был похоронен на Аллее Почетных захоронений в городе Цимлянске и посмертно награжден орденом Мужества.
Фото: Donday.
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