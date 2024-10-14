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В Ростове на Орской внедорожник сбил 14-летнюю девочку

В Ростове на Орской внедорожник сбил 14-летнюю девочку
В Ростове-на-Дону водитель джипа сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. Авария случилась вечером 13 октября неподалеку от дома № 84.

Согласно информации от Госавтоинспекции Ростовской области, 14-летняя девочка переходила дорогу. В этот момент ей навстречу двигался 60-летний мужчина за рулем автомобиля «Тойота Ленд Крузер». Водитель не остановился перед переходом и сбил девочку.

В результате происшествия ребенка с травмами доставили в медицинское учреждение.
Фото: Ростов ру.
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