В Ростове на Орской внедорожник сбил 14-летнюю девочку
В Ростове-на-Дону водитель джипа сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. Авария случилась вечером 13 октября неподалеку от дома № 84.
Согласно информации от Госавтоинспекции Ростовской области, 14-летняя девочка переходила дорогу. В этот момент ей навстречу двигался 60-летний мужчина за рулем автомобиля «Тойота Ленд Крузер». Водитель не остановился перед переходом и сбил девочку.
В результате происшествия ребенка с травмами доставили в медицинское учреждение.