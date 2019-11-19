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На проспекте Ленина в Ростове ветер повалил столб

На проспекте Ленина в Ростове ветер повалил столб
В Ростове-на-Дону во дворе жилого дома ветер повалил столб. Происшествие случилось утром 21 ноября на проспекте Ленина.

Бетонная опора рухнула возле дома № 85-в. Столб сломался у основания и упал на растущие рядом деревья. Повезло, что ветер не повалил его в другую сторону, иначе столб повредил бы здание. Часть дерева оказалась сломана, так что теперь весь двор завален обломками ветвей.

Кто будет убирать последствия происшествия, неизвестно. В компании «Донэнерго» отказались оперативно комментировать ситуацию.

Ранее Rostov.ru сообщал, что из-за непогоды в донской столице дерево упало на автомобиль.

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