На проспекте Ленина в Ростове ветер повалил столб



В Ростове-на-Дону во дворе жилого дома ветер повалил столб. Происшествие случилось утром 21 ноября на проспекте Ленина.



Бетонная опора рухнула возле дома № 85-в. Столб сломался у основания и упал на растущие рядом деревья. Повезло, что ветер не повалил его в другую сторону, иначе столб повредил бы здание. Часть дерева оказалась сломана, так что теперь весь двор завален обломками ветвей.



Кто будет убирать последствия происшествия, неизвестно. В компании «Донэнерго» отказались оперативно комментировать ситуацию.



Ранее Rostov.ru сообщал, что из-за непогоды в донской столице дерево упало на автомобиль.