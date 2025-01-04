На подъезде к Ростову три человека пострадали в ДТП

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На подъезде к Ростову трое пострадали в ДТП. Авария случилась 4 января около 11:30.По предварительным данным, 39-летний мужчина на «Ладе Гранта» ехал в Ростов. На подъезде к городу он превысил скоростной режим и потерял управление. На полном ходу машины вылетела с дороги и опрокинулась.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП пострадали водитель транспорта и два пассажира 39-и и 38-и лет. С травмами их доставили в медучреждение.