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На подъезде к Ростову три человека пострадали в ДТП

На подъезде к Ростову три человека пострадали в ДТП
На подъезде к Ростову трое пострадали в ДТП. Авария случилась 4 января около 11:30.

По предварительным данным, 39-летний мужчина на «Ладе Гранта» ехал в Ростов. На подъезде к городу он превысил скоростной режим и потерял управление. На полном ходу машины вылетела с дороги и опрокинулась.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП пострадали водитель транспорта и два пассажира 39-и и 38-и лет. С травмами их доставили в медучреждение.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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