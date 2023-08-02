На пляже в Волгодонске девушки избили спасателя, отказавшегося катать их на лодке
В Волгодонске девушки избили спасателя на городском пляже. Происшествие случилось днем 1 августа на берегу Донского магистрального канала.
Компания парней и девушек отдыхала в тот день. Через некоторое время они решили покататься на лодке. Поблизости из плавсредств было только спасательное судно. Представительницы слабого пола попросили спасателя покатать их, но тот отказал. Девушек такой ответ не устроил. Они попытались отобрать транспорт, но тщетно. Разъяренные дамы набросились на спасателя с оскорблениями и кулаками. В ход пошли даже бутылки. В какой-то момент одна из нападавших взяла большую палку и принялась бить мужчину.
Отдыхающие встали на защиту спасателя, но удержать разгневанных девушек было непросто. Они изворачивались и снова атаковали. Людям пришлось отходить подальше и уводить оттуда детей - в целях безопасности.
Спасатель обратился за медпомощью. Врачи диагностировали сотрясение мозга, повреждение челюсти и гематомы. Как сообщил DonDay Волгодонск, именно этот спасатель вытащил тело погибшего горожанина из-под обломков гаража, взорвавшегося 31 июля.