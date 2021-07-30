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На Левенцовке в Ростове машина каршеринга влетела в кроссовер

На Левенцовке в Ростове машина каршеринга влетела в кроссовер
В донской столице машина каршеринга врезалась в "Митсубиси Аутлендер". Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 1 августа в районе дома № 59 по улице Еременко.

По всей видимости водитель арендованного "Хендай Солярис" не рассчитал интервал движения и на всей скорости врезался в кроссовер. Удар был такой силы, кто "Митсубиси" отбросило с дороги на бордюр. Всю заднюю часть машины покорежило.

К счастью, во время аварии никто не пострадал. Водителю "Митсубиси" предстоит дорогостоящий ремонт.

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