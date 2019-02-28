На концерте T-FEST в Ростове поклонники устроили давку
Концерт репера T-FEST в Ростове не прошел без эксцессов. Фанатки популярного реп-исполнителя поднялись на сцену к артисту и не дали ему закончить выступление, устроив давку.
Выступление репера прошло 1 марта. В одном месте под любимые треки двигались несколько сотен ростовчанок и ростовчан. В какой-то момент T-FEST пригласил на сцену фанаток.
Несколько десятков горячих девушек рванули на сцену, буквально зажав артиста.
- Давайте добавим адекватности в эту ночь, - попросил репер. - Сейчас начнется то, чего мы не хотим.
Затем он попросил расступиться, что поклонники дали ему спуститься с переполненной сцены. Оказавшись на балконе, репер поблагодарил Ростов за прием и удалился.
Фото: Денис Демков.