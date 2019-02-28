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На концерте T-FEST в Ростове поклонники устроили давку

На концерте T-FEST в Ростове поклонники устроили давку
Концерт репера T-FEST в Ростове не прошел без эксцессов. Фанатки популярного реп-исполнителя поднялись на сцену к артисту и не дали ему закончить выступление, устроив давку.

Выступление репера прошло 1 марта. В одном месте под любимые треки двигались несколько сотен ростовчанок и ростовчан. В какой-то момент T-FEST пригласил на сцену фанаток.

Несколько десятков горячих девушек рванули на сцену, буквально зажав артиста.

- Давайте добавим адекватности в эту ночь, - попросил репер. - Сейчас начнется то, чего мы не хотим.

Затем он попросил расступиться, что поклонники дали ему спуститься с переполненной сцены. Оказавшись на балконе, репер поблагодарил Ростов за прием и удалился.

Фото: Денис Демков.

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