На концерте T-FEST в Ростове поклонники устроили давку



Концерт репера T-FEST в Ростове не прошел без эксцессов. Фанатки популярного реп-исполнителя поднялись на сцену к артисту и не дали ему закончить выступление, устроив давку.



Выступление репера прошло 1 марта. В одном месте под любимые треки двигались несколько сотен ростовчанок и ростовчан. В какой-то момент T-FEST пригласил на сцену фанаток.



Несколько десятков горячих девушек рванули на сцену, буквально зажав артиста.



- Давайте добавим адекватности в эту ночь, - попросил репер. - Сейчас начнется то, чего мы не хотим.



Затем он попросил расступиться, что поклонники дали ему спуститься с переполненной сцены. Оказавшись на балконе, репер поблагодарил Ростов за прием и удалился.



Фото: Денис Демков.