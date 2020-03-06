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На ярмарке в Морозовске сгорели несколько павильонов и автомобиль

На ярмарке в Морозовске сгорели несколько павильонов и автомобиль
В Морозовске Ростовской области произошёл пожар на ярмарке. Инцидент случился около 6 часов 12 марта.

Пламя вспыхнуло в торговых рядах на улице Ленина. Площадь пожара составила 31 квадратный метр. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, к тушению привлекали восемь человек личного состава и две единицы техники. На ликвидацию возгорания ушло примерно 20 минут.

Огонь повредил три торговых павильона и автомобиль. Предварительной причиной пожара назвали короткое замыкание.

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