На Дону в ДТП с участием фуры двое погибли, трое пострадали

В Ростовской области в результате аварии погибли два человека, ещё трое пострадали. Трагедия произошла в Миллеровском районе на трассе М-4 «Дон» 28 июня.Около 17 часов 39-летний водитель «Тойоты Короллы», по предварительной информации, выехал со стоянки. Он пересёк разделительный газон и хотел выехать на проезжую часть. В этот момент по дороге ехала фура «Скания» под управлением 30-летнего автомобилиста.Легковушка врезалась в большегруз. Последствия аварии оказались ужасными: в результате ДТП погибли 22-летняя и 47-летняя пассажирки «Тойоты». Травмы получили 12-летняя девочка, 34-летняя и 66-летняя женщины из той же машины.