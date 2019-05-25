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Три жительницы Ростова до смерти забили мужчину

Три жительницы Ростова до смерти забили мужчину
В Ростове в отношении трёх местных жительниц возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Женщины жестко расправились над своим 41-летним знакомым.

Убийство произошло в Советском районе города 25 мая. По версии следствия, 33-летняя, 32-летняя и 35-летняя приятельницы жестоко избили мужчину, поругавшегося с одной из них. Все участники потасовки были пьяны.
- С полученными травмами пострадавшего доставили в больницу, где он скончался, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.

В настоящее время все трое задержаны. Подозреваемых опросил следователь. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении женщин меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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