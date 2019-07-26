На Дону столкнулись внедорожник и легковушка: пострадал один из водителей



На автодороге Багаевская - Новочеркасск в столкновении «Тойоты Ленд Крузер» и «Лады Гранты» пострадал один из водителей. ДТП произошло утром 29 июля.



По предварительным данным, мужчина, управляя внедорожником, решил обогнать впереди едущую легковушку. В это время водитель «Лады Гранты» пытался повернуть налево. Владелец «Тойоты» не успел отреагировать на маневр водителя отечественного авто и допустил с ним столкновение. Оба авто от удара отбросило в кювет, а «Лада» еще и перевернулась.



В результате происшествия травмы получил водитель легковушки. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, но водитель от госпитализации отказался, несмотря на травмы головы, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки.