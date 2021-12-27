На Дону снегопад за ночь превратил припаркованные авто в сугробы

Фото: соцсети

В Каменске-Шахтинском мощный снегопад за ночь превратил в сугробы автомобили, припаркованные во дворе жилого дома. Местные жители в надежде опознать свои машины 30 декабря поделились в соцсетях фотографиями.На фотографиях видно, что автомобили занесло полностью. Высвободить их из снежного плена для водителей станет огромной проблемой - помимо всего прочего к земле могли примерзнуть колеса.Буквально за пару дней (с 27 декабря) на область обрушилась месячная норма осадков. Снегом замело не только автомобили, но и трассы, а также дороги в периферийные деревни. Непогода привела к обвалу хлипких деревьев и конструкций, многочисленным заторам и массовым авариям. Сейчас на дорогах работают сотни аварийных бригад, расчищая снежные завалы и заносы.Метели с такой силой наблюдались в последний раз в 2014 году. Тогда многие города по области буквально стояли: водители и пассажиры выталкивали транспорт из снежных заносов, стояли в многокилометровых пробках по несколько часов. Кроме того, из-за мощных снегопадов частично и полностью закрывали региональные трассы. Общественный транспорт ходил крайне редко и передвигался с минимальной скоростью. И хотя в уходящем 2021 году ситуация немногим лучше, непогода уже принесла достаточное количество проблем для водителей и пешеходов.