Белую Калитву замело снегом: видео

На Белую Калитву обрушился снегопад. Об этом 16 ноября сообщили пользователи в социальных сетях.Житель Белой Калитвы опубликовал снятое на телефон видео, как улицы города покрываются толстым слоем снега. За несколько часов обильного снегопада белым покрывалом укутало крыши домов и деревьев.Напомним, первый снег выпал во многих населенных пунктах Каменского района донского региона. Кроме того, непогода обрушилась на трассу М-4 «Дон». Автомобилисты стали публиковать видеозаписи, на которых видно заснеженные трассы.Синоптики прогнозируют выпадение осадков и в Ростове. Столбики термометров в ближайшие дни опустятся до -4, в донской столице также ожидается снег.