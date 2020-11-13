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Белую Калитву замело снегом: видео

Белую Калитву замело снегом: видео
На Белую Калитву обрушился снегопад. Об этом 16 ноября сообщили пользователи в социальных сетях.

Житель Белой Калитвы опубликовал снятое на телефон видео, как улицы города покрываются толстым слоем снега. За несколько часов обильного снегопада белым покрывалом укутало крыши домов и деревьев.

Напомним, первый снег выпал во многих населенных пунктах Каменского района донского региона. Кроме того, непогода обрушилась на трассу М-4 «Дон». Автомобилисты стали публиковать видеозаписи, на которых видно заснеженные трассы.

Синоптики прогнозируют выпадение осадков и в Ростове. Столбики термометров в ближайшие дни опустятся до -4, в донской столице также ожидается снег.

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