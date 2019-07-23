На Дону при возгорании цистерны на жд станции пострадал один человек



В Ростовской области в результате возгорания железнодорожной цистерны пострадал один человек. ЧП произошло в Азове 24 июля около 18 часов.



Как рассказали очевидцы происшествия, последняя цистерна в составе грузового поезда загорелась во время движения. В момент возгорания поезд двигался по станции. К моменту остановки состава, на место прибыли пожарные. За несколько минут им удалось ликвидировать возгорание пеной.

- В результате происшествия пострадал один человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – Пострадавшего доставили в центральную городскую больницу Азова.



В тушении были задействованы две единицы техники и восемь спасателей. Как добавили в МЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание контактной сети.



