Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Дону при возгорании цистерны на жд станции пострадал один человек

На Дону при возгорании цистерны на жд станции пострадал один человек
В Ростовской области в результате возгорания железнодорожной цистерны пострадал один человек. ЧП произошло в Азове 24 июля около 18 часов.

Как рассказали очевидцы происшествия, последняя цистерна в составе грузового поезда загорелась во время движения. В момент возгорания поезд двигался по станции. К моменту остановки состава, на место прибыли пожарные. За несколько минут им удалось ликвидировать возгорание пеной.
- В результате происшествия пострадал один человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – Пострадавшего доставили в центральную городскую больницу Азова.

В тушении были задействованы две единицы техники и восемь спасателей. Как добавили в МЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание контактной сети.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.