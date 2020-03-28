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На нефтеналивной станции в Ростовской области взорвалась цистерна: один погиб, один пострадал

На нефтеналивной станции в Ростовской области взорвалась цистерна: один погиб, один пострадал
В Мясниковском районе Ростовской области взорвалась цистерна. Происшествие случилось 28 марта на заброшенной нефтеналивной станции в посёлке Красный Крым.

На улице Луговой велись газосварочные работы. В этот момент произошла разгерметизация цистерны, и она взорвалась. Сразу после этого начался пожар.

- Площадь пожара составила 20 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – Для его ликвидации привлекали 14 человек личного состава и четыре единицы техники.

В результате ЧП один человек погиб, один пострадал. С травмами потерпевшего доставили в ЦРБ Мясниковского района.

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