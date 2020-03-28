На нефтеналивной станции в Ростовской области взорвалась цистерна: один погиб, один пострадал



В Мясниковском районе Ростовской области взорвалась цистерна. Происшествие случилось 28 марта на заброшенной нефтеналивной станции в посёлке Красный Крым.



На улице Луговой велись газосварочные работы. В этот момент произошла разгерметизация цистерны, и она взорвалась. Сразу после этого начался пожар.



- Площадь пожара составила 20 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – Для его ликвидации привлекали 14 человек личного состава и четыре единицы техники.



В результате ЧП один человек погиб, один пострадал. С травмами потерпевшего доставили в ЦРБ Мясниковского района.