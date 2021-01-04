На Дону при пожаре в многоквартирном доме пострадал пенсионер

Мужчина пострадал при пожаре в одноэтажном доме в Багаевском районе Ростовской области. Происшествие случилось 11 января около 9.00 в хуторе Ажинов.Пожар произошел в одной из квартир дома на улице Молодежной, 19. Причина случившегося — короткое замыкание электропроводки. Пламя буквально за несколько минут распространилось по комнате. Соседи, увидев возгорание, сразу вызвали пожарных.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, на месте работали пять спасателей на двух единицах спецтехники. Они ликвидировали горящий участок примерно за полчаса. Пожарные также эвакуировали из дома пять жильцов. Один из них, 68-летний мужчина, получил ожоги различной степени и был доставлен в больницу.