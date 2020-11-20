На Дону при пожаре в частном доме пострадал пенсионер

Пожар в частном доме произошел в Семикаракорском районе Ростовской области. ЧП случилось 21 ноября примерно в 16 часов в хуторе Маломечетном.Здание № 24 загорелось на улице Степной из-за короткого замыкания электропроводки. Пламя быстро распространилось по дому на площади 28 квадратных метров. Тушили полыхающий участок шесть человек личного состава и две единицы техники. Они полностью ликвидировали возгорание примерно к 16:30.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, в результате происшествия 80-летний мужчина получил ожоги различной степени. Его доставили в медучреждение.