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На Дону при пожаре в частном доме пострадал пенсионер

На Дону при пожаре в частном доме пострадал пенсионер
Пожар в частном доме произошел в Семикаракорском районе Ростовской области. ЧП случилось 21 ноября примерно в 16 часов в хуторе Маломечетном.

Здание № 24 загорелось на улице Степной из-за короткого замыкания электропроводки. Пламя быстро распространилось по дому на площади 28 квадратных метров. Тушили полыхающий участок шесть человек личного состава и две единицы техники. Они полностью ликвидировали возгорание примерно к 16:30.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, в результате происшествия 80-летний мужчина получил ожоги различной степени. Его доставили в медучреждение.

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