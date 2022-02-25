На Дону при пожаре в летней кухне погиб 57-летний мужчина

Фото: МЧС РФ

В поселке Матвеев Курган Ростовской области произошел пожар в летней кухне. ЧП случилось ночью 27 февраля.Жители улицы Кирова проснулись от сильного запаха дыма и гари. Испугавшись, они вызвали пожарных. Приехавшая бригада локализовала возгорание на 16 квадратах. Как только им удалось пробраться внутрь, на полу они увидели тело мужчины. Погибшим оказался 57-летний хозяин дома.Выяснилось, что пожар случился из-за того, что мужчина курил сигареты прямо внутри постройки. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, для тушения привлекали шесть человек личного состава и две единицы техники.