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На Дону при пожаре в летней кухне погиб 57-летний мужчина

На Дону при пожаре в летней кухне погиб 57-летний мужчина

В поселке Матвеев Курган Ростовской области произошел пожар в летней кухне. ЧП случилось ночью 27 февраля.

Жители улицы Кирова проснулись от сильного запаха дыма и гари. Испугавшись, они вызвали пожарных. Приехавшая бригада локализовала возгорание на 16 квадратах. Как только им удалось пробраться внутрь, на полу они увидели тело мужчины. Погибшим оказался 57-летний хозяин дома.

Выяснилось, что пожар случился из-за того, что мужчина курил сигареты прямо внутри постройки. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, для тушения привлекали шесть человек личного состава и две единицы техники.
Фото: МЧС РФ
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