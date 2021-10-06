На Дону поезд насмерть сбил 41-летнюю женщину
В Ростовской области пассажирский поезд насмерть сбил 41-летнюю женщину-пешехода. Трагедия произошла утром 7 сентября на перегоне Целина - Трубецкая.
Вероятно, женщина переходила ж/д пути и не заметила приближающийся поезд. Машинист применил экстренное торможение, однако наезда на женщину избежать не удалось. Уроженка Целинского района получила травмы, несовместимые с жизнью.
Как сообщил DonDay.ru, из-за ЧП поезд задержали на час. Пассажиры ждали, пока прибудут правоохранители и осмотрят тело. Движение восстановили, как только труп убрали с рельсов.