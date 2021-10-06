Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Дону поезд насмерть сбил 41-летнюю женщину

На Дону поезд насмерть сбил 41-летнюю женщину
В Ростовской области пассажирский поезд насмерть сбил 41-летнюю женщину-пешехода. Трагедия произошла утром 7 сентября на перегоне Целина - Трубецкая.

Вероятно, женщина переходила ж/д пути и не заметила приближающийся поезд. Машинист применил экстренное торможение, однако наезда на женщину избежать не удалось. Уроженка Целинского района получила травмы, несовместимые с жизнью.
Как сообщил DonDay.ru, из-за ЧП поезд задержали на час. Пассажиры ждали, пока прибудут правоохранители и осмотрят тело. Движение восстановили, как только труп убрали с рельсов.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.