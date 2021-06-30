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В Ростове поезд насмерть сбил 56-летнюю женщину

В Ростове поезд насмерть сбил 56-летнюю женщину

В Ростове-на-Дону поезд насмерть сбил 56-летнюю женщину. Трагедия произошла 1 июля в Пролетарском районе.

Происшествие случилось возле станции Кизитеринка. По предварительным данным, жительница Ростовской области нарушила правила поведения на железнодорожных путях. В результате пассажирский поезд не успел остановиться и сбил женщину, после чего она скончалась.

Как сообщают в пресс-службе УТ МВД России по СКФО, в настоящее время проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: inforeactor.ru

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