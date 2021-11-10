На Дону под суд пойдет мужчина, забивший свою знакомую палкой

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В Ростовской области на скамье подсудимых оказался 43-летний мужчина, убивший свою знакомую палкой. Обстоятельства дела рассказали в СУ СКР по Ростовской области.По версии следствия, происшествие случилось в августе 2020 года. Знакомые выпивали вместе, когда мужчина заявил, что ему нужны деньги. Он знал, что подруга располагает крупной суммой. Собутыльница сказала, что не даст ему денег. На фоне этого у них возникла ссора.В порыве злости подонок вышел на улицу, схватил там палку и стал избивать свою подругу. Когда женщина перестала подавать признаки жизни, злоумышленник пошел в дом, порылся в ее вещах и нашел 90 тысяч рублей. Вскоре его задержали.За убийство и разбой ему грозит до 10 лет колонии. В прокуратуре Ростовской области уже утвердили обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Ростовский областной суд для рассмотрения по существу.