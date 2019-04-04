В Ростове перед судом предстанет мужчина, задушивший подругу ради денег



Обвиняемого в убийстве и ограблении подруги будут судить в Ростове-на-Дону. Об этом 5 апреля сообщили в прокуратуре Ростовской области.



По версии следствия, в июле 2018 года обвиняемый задушил свою знакомую. После этого он открыл ее сейф, откуда достал ювелирные украшения, а также забрал мобильный телефон. Всего ущерб составил примерно 80 тысяч рублей.



Предполагаемого в убийстве и разбое мужчину задержали и бросили под стражу. В настоящий момент расследование уголовного дела завершено.



- В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» и «Убийство, сопряженное с разбоем», - рассказали в прокуратуре региона. - Уголовное дело направлено в Ростовский областной суд.