На Дону осудили мужчину, несколько лет насиловавшего дочь сожительницы



Житель Новошахтинска осуждён за изнасилование дочери своей сожительницы. Суд приговорил Александра Зеленцова к 12 годам тюремного заключения. Об этом 2 июля сообщили в пресс-службе СУ СКР по донскому региону.



Как установило следствие, Зеленцов неоднократно насиловал несовершеннолетнюю девочку. Издевательство над ребёнком продолжалось с 2015-го по 2018 год.



- Он признан виновным по статье «Иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней с применением насилия и с угрозой его применения, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, - добавили в ведомстве.



Приговором суда Александр Зеленцов приговорён к 12 годам колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.