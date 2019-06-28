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На Дону осудили мужчину, несколько лет насиловавшего дочь сожительницы

На Дону осудили мужчину, несколько лет насиловавшего дочь сожительницы
Житель Новошахтинска осуждён за изнасилование дочери своей сожительницы. Суд приговорил Александра Зеленцова к 12 годам тюремного заключения. Об этом 2 июля сообщили в пресс-службе СУ СКР по донскому региону.

Как установило следствие, Зеленцов неоднократно насиловал несовершеннолетнюю девочку. Издевательство над ребёнком продолжалось с 2015-го по 2018 год.

- Он признан виновным по статье «Иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней с применением насилия и с угрозой его применения, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, - добавили в ведомстве.

Приговором суда Александр Зеленцов приговорён к 12 годам колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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