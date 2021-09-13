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На Дону парень напал на сотрудника ГИБДД, чтобы его девушку не оштрафовали

На Дону парень напал на сотрудника ГИБДД, чтобы его девушку не оштрафовали
Источник фото: potokmedia.ru.

В Боковском районе Ростовской области 20-летний парень напал на сотрудника ГИБДД, сообщили в СУ СК РФ по региону.

Происшествие случилось 10 сентября 2021 года в станице Вешенской. Инспекторы задержали автомобиль, которым управляла 17-летняя девушка без прав. И молодой человек, который сидел рядом с ней, не придумал ничего лучше, как ударить правоохранителя, чтобы его спутницу не оштрафовали.

На него завели уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Дебоширу грозит до пяти лет лишения свободы.
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