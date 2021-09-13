На Дону парень напал на сотрудника ГИБДД, чтобы его девушку не оштрафовали

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В Боковском районе Ростовской области 20-летний парень напал на сотрудника ГИБДД, сообщили в СУ СК РФ по региону.Происшествие случилось 10 сентября 2021 года в станице Вешенской. Инспекторы задержали автомобиль, которым управляла 17-летняя девушка без прав. И молодой человек, который сидел рядом с ней, не придумал ничего лучше, как ударить правоохранителя, чтобы его спутницу не оштрафовали.На него завели уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Дебоширу грозит до пяти лет лишения свободы.