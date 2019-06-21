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На Дону осудят парня, укравшего из дома два миллиона рублей и золотые украшения

На Дону осудят парня, укравшего из дома два миллиона рублей и золотые украшения
В Красном Сулине на скамье подсудимых окажется парень, который украл из частного дома ювелирные украшения и наличные деньги в размере двух миллионов рублей. Сообщение о преступление поступило от мужчины, который обнаружил пропажу, когда вернулся в свое жилище.

По информации регионального МВД, 20 июня злоумышленник перелез через забор и проник в дом через открытую дверь. В одной из комнат он нашел два миллиона рублей наличных денег и различные золотые украшения. Парень собрал все и скрылся с места преступления.

После того, как потерпевший заявил о краже, правоохранители приступили к поиску. На следующий день – 21 июня при поддержке бойцов отряда особого назначения «Гром» его задержали. Выяснилось, что подозреваемый прибыл на «дело» в Красный Сулин из Волгодонска.

- На 29-летнего парня возбудили уголовное дело по статье «Кража», - отметили в ведомстве. – На данный момент он находился по стражей.

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