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После расправы над бывшей женой и ее приятелем 55-летний Виктор С. сбежал с места происшествия. DonDay.ru публикует подробности двойного убийства в Мартыновском районе Ростовской области.Тела 54-летней Натальи и ее товарища обнаружила дочь убитой. Подозреваемого удалось задержать на следующий день. В отношении него завели дело по статье "Убийство двух и более лиц".Напомним, трагедия случилась 7 января в хуторе Кривой Лиман на улице Молодежной. В рождественский вечер во время скандала Виктор зарезал бывшую супругу, а после этого застрелил из ружья ее приятеля.