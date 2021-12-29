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Подробности двойного убийства в Мартыновском районе

Подробности двойного убийства в Мартыновском районе
После расправы над бывшей женой и ее приятелем 55-летний Виктор С. сбежал с места происшествия. DonDay.ru публикует подробности двойного убийства в Мартыновском районе Ростовской области.

Тела 54-летней Натальи и ее товарища обнаружила дочь убитой. Подозреваемого удалось задержать на следующий день. В отношении него завели дело по статье "Убийство двух и более лиц".

Напомним, трагедия случилась 7 января в хуторе Кривой Лиман на улице Молодежной. В рождественский вечер во время скандала Виктор зарезал бывшую супругу, а после этого застрелил из ружья ее приятеля.
Фото: Donday
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