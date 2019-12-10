На Дону мужчина угнал трактор, чтобы съездить в магазин



В Морозовском районе Ростовской области 30-летний дончанин угнал трактор, чтобы съездить в магазин. Мужчине грозит подписка о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



Полицейские установили, что злоумышленник пришел на бывшую работу, чтобы выпить с товарищем. Когда выпивка закончилась, мужчина завел трактор и отправился в магазин. По пути он прицепил к транспорту бочку и прокатился по полю.



Дончанина обвинили в неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Ему грозит подписка о невыезде и надлежащем поведении. Ранее злоумышленник уже был судим за кражу.