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На Дону мужчина угнал трактор, чтобы съездить в магазин

На Дону мужчина угнал трактор, чтобы съездить в магазин
В Морозовском районе Ростовской области 30-летний дончанин угнал трактор, чтобы съездить в магазин. Мужчине грозит подписка о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Полицейские установили, что злоумышленник пришел на бывшую работу, чтобы выпить с товарищем. Когда выпивка закончилась, мужчина завел трактор и отправился в магазин. По пути он прицепил к транспорту бочку и прокатился по полю.

Дончанина обвинили в неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Ему грозит подписка о невыезде и надлежащем поведении. Ранее злоумышленник уже был судим за кражу.

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