Депутат из Ростовской области, спровоцировавший ДТП с погибшей, отделался штрафом



Чиновник из Ростовской области, спровоцировавший ДТП с погибшей женщиной, отделался штрафом. Депутат Казансколопатинского сельского поселения Верхнедонского района Ростовской области четвертого созыва Александр Щепелев обвинялся по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.



По информации портала, народный избранник ехал на своем кроссовере по второстепенной дороге. Мужчина решил выехать на главную трассу, не убедился в безопасности маневра и врезался в другую машину, которую отбросило на женщину-пешехода. От полученных травм дончанка скончалась на месте ДТП.



После случившегося на Щепелева завели уголовное дело, которое дошло до суда. За совершенное преступление Шолоховский районный суд Ростовской области приговорил «слугу народа» к штрафу в размере 150 тысяч рублей.

