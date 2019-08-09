На Дону двое пострадали в аварии с перевернувшейся легковушкой



В Ростовской области произошла авария с участием двух легковушек. ДТП случилось 11 августа в Зимовниках.



По предварительной информации, на улице Круглякова столкнулись «Нива» и «Деу Нексия», после чего отечественный автомобиль перевернулся. У машин повылетали стекла из окон, а сами автомобили получили механические повреждения.



- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали оба водителя, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - С различными травмами они доставлены в больницу.



По факту случившегося проводится проверка.