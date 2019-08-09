Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Дону двое пострадали в аварии с перевернувшейся легковушкой

На Дону двое пострадали в аварии с перевернувшейся легковушкой
В Ростовской области произошла авария с участием двух легковушек. ДТП случилось 11 августа в Зимовниках.

По предварительной информации, на улице Круглякова столкнулись «Нива» и «Деу Нексия», после чего отечественный автомобиль перевернулся. У машин повылетали стекла из окон, а сами автомобили получили механические повреждения.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали оба водителя, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - С различными травмами они доставлены в больницу.

По факту случившегося проводится проверка.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.