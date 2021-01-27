В Ростовской области пассажир ВАЗа погиб в ДТП, врезавшись в дерево

В Ростовской области пассажир отечественного авто погиб в ДТП. Происшествие случилось утром 29 января на подъезде к хутору Песковатская Лопатина Верхнедонского района.По предварительной информации, 61-летний водитель «ВАЗ-21103» ехал по автодороге Казанская - Шумилинская - Роскольный. В районе 1-го километра до границы с Волгоградской областью он съехал в кювет. Машина на высокой скорости врезалась в дерево.- В результате аварии 34-летний мужчина, сидевший на заднем сиденье, погиб на месте происшествия, - рассказали в УГИБДД по Ростовской области.В ведомстве уточнили, что пассажир не был пристегнут ремнем безопасности.