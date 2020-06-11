На Дону 23-летний пожарный утонул в водоеме

В Ростовской области утонул 23-летний спасатель. Об этом сообщает портал DonDay.ru.По данным издания, происшествие случилось 10 июня в одном из водоемов региона. Подробности случившегося уточняются.О погибшем известно, что его зовут Алимагомед Абдулазизов. Он учился в Новочеркасском колледже промышленных технологий и управлений. Алимагомед активно занимался пожарно-спасательным спортом и на соревнованиях неоднократно занимал призовые места.На службу в пожарную часть он пришел в ноябре 2019 года. Коллеги и товарищи Алимагомеда выражают слова скорби родным и близким спасателя.