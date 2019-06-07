В Ростовской области едва не утонул 25-летний парень



В Ростовской области едва не утонул 25-летний парень. Происшествие случилось в Аксайском районе 9 июня около 17:30. Об этом сообщили в ДПЧС донского региона.



По данным ведомства, тонущего заметил один из сотрудников поисково-спасательного подразделения. Мужчина держался за навигационный знак, отчаянно махал руками и звал на помощь. Двое спасателей отправились на лодке за парнем.



– Молодого человека взяли на борт и доставили к берегу, – прокомментировали в ДПЧС.



Пострадавшим оказался 25-летний житель Зерноградского района. Он отказался от медицинской помощи.