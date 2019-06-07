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В Ростовской области едва не утонул 25-летний парень

В Ростовской области едва не утонул 25-летний парень
В Ростовской области едва не утонул 25-летний парень. Происшествие случилось в Аксайском районе 9 июня около 17:30. Об этом сообщили в ДПЧС донского региона.

По данным ведомства, тонущего заметил один из сотрудников поисково-спасательного подразделения. Мужчина держался за навигационный знак, отчаянно махал руками и звал на помощь. Двое спасателей отправились на лодке за парнем.

– Молодого человека взяли на борт и доставили к берегу, – прокомментировали в ДПЧС.

Пострадавшим оказался 25-летний житель Зерноградского района. Он отказался от медицинской помощи.

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