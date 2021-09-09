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На Дону 13-летняя девочка пострадала в ДТП с двумя легковушками

На Дону 13-летняя девочка пострадала в ДТП с двумя легковушками
В Ростовской области 13-летняя девочка получила травмы в ДТП. Авария произошла днем 10 сентября в городе Донецка.

По предварительной информации, 22-летний водитель иномарки «Тойота Королла» ехал по 2-му микрорайону. В районе дома №1 на «зебре» остановилась «Лада Веста», уступая дорогу пешеходу. Молодой автомобилист нарушил безопасную дистанцию и срезался в отечественную машину.

По информации УГИБДД по Ростовской области, 13-летняя пассажирка «Лады» обратилась в ЦГБ Донецка. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Подростка госпитализировали.
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