На автовокзале в Ростове скончался пожилой водитель автобуса

Фото: ростов.ру

В Ростове на Главном автовокзале скончался водитель автобуса. Трагедия случилась 19 января на улице Сиверса, 1.Как сообщает Donday, мужчина прибыл в город рейсом из Волгодонска около 22:00. После длинной дороги он почувствовал себя плохо. Водитель отправился в комнату отдыха для персонала. По пути ему стало хуже, и он упал на диван в дежурной части. Водитель схватился за сердце и старался прийти в себя. Дежурные медики пытались оказать ему помощь. Однако пожилой мужчина скончался от остановки сердца.Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть.