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Мужчина забил соседа до смерти из-за шума в Ростовской области

Мужчина забил соседа до смерти из-за шума в Ростовской области

В Ростовской области задержали мужчину, который избил своего соседа до смерти. Драка произошла из-за сильного шума ночью.

Трагедия произошла 27 ноября 2024 года в селе Кагальник, расположенном в Азовском районе. В ту ночь мужчину разбудил громкий звук, доносящийся из соседней квартиры. Долгое время он пытался игнорировать шум, но его терпение иссякло.

Решив разобраться с ситуацией, он направился к соседу. В результате их встречи вспыхнула ссора, и после обмена оскорблениями один из мужчин не смог сдержаться и начал избивать другого. Пострадавший от полученных травм скончался на месте.
Фото: DonDay
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