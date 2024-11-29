Мужчина забил соседа до смерти из-за шума в Ростовской области

Фото: DonDay

В Ростовской области задержали мужчину, который избил своего соседа до смерти. Драка произошла из-за сильного шума ночью.Трагедия произошла 27 ноября 2024 года в селе Кагальник, расположенном в Азовском районе. В ту ночь мужчину разбудил громкий звук, доносящийся из соседней квартиры. Долгое время он пытался игнорировать шум, но его терпение иссякло.Решив разобраться с ситуацией, он направился к соседу. В результате их встречи вспыхнула ссора, и после обмена оскорблениями один из мужчин не смог сдержаться и начал избивать другого. Пострадавший от полученных травм скончался на месте.