Мужчина погиб при пожаре в дачном доме
48-летний ростовчанин погиб при пожаре в дачном доме. ЧП произошло в ночь на 5 января в садоводческом некоммерческом товариществе «Ириния» в Пролетарском районе города.
По информации ГУ МЧС по Ростовской области, возгорание началось около 2:00 на улице Пряничной. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.
После тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины. Труп ростовчанина передали в морг. Пока не известно, владелец дома погиб от ожогов или надышался угарным газом.