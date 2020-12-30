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Мужчина погиб при пожаре в дачном доме

Мужчина погиб при пожаре в дачном доме
48-летний ростовчанин погиб при пожаре в дачном доме. ЧП произошло в ночь на 5 января в садоводческом некоммерческом товариществе «Ириния» в Пролетарском районе города.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, возгорание началось около 2:00 на улице Пряничной. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

После тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины. Труп ростовчанина передали в морг. Пока не известно, владелец дома погиб от ожогов или надышался угарным газом.

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