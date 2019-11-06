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Мотоциклист получил травмы в ДТП с маршруткой в Ростовской области

Мотоциклист получил травмы в ДТП с маршруткой в Ростовской области
В Ростовской области водитель мотоцикла получил травмы в результате ДТП. Авария произошла в Шахтах около 20 часов 7 ноября.

По предварительной информации, мужчина за рулём маршрутки, двигаясь по улице Хабарова, не справился с управлением. Он выскочил на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом. О происшествии сообщает DonDay Шахты.

Водитель двухколёсного транспорта получил травмы в результате ДТП. Сотрудники «скорой» доставили его в больницу.

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