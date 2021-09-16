Мотоциклист погиб в ДТП с иномаркой на донской трассе

В Ростовской области 36-летний мотоциклист погиб в столкновении с иномаркой. Происшествие случилось на 1 049-м километре трассы М-4 «Дон» в Аксайском районе 18 сентября, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по региону.По данным ведомства, 68-летний автомобилист на «Киа Рио» врезался в мотоцикл «Ямаха» при развороте в неустановленном месте.Мужчина, который был за рулем двухколесного транспорта, от полученных в столкновении травм скончался на месте.