Моряков, пропавших после взрыва на танкере в Азовском море, объявили погибшими
Трёх пропавших членов экипажа аварийного танкера «Генерал Ази Асланов» прекратил искать 26 октября в 8 часов утра морской спасательный центр «Тамань». Решение было принято «в связи с отсутствием разумной надежды обнаружить живыми», сообщил для DonDay.ru представитель Росморрчфлота Алексей Кравченко.
Суда, привлеченные к поискам, возвращаются к местам базирования. Танкер будет отбуксирован к причалу в порту Крым после завершения следственных действий, а затем отправлен на ремонт.
Напомним, танкер «Генерал Ази Асланов» 24 октября направлялся из порта Кавказ Кавказ в Ростова-на-Дону. Около 18 часов в районе Керченского пролива на судне прогремел взрыв, который повредил палубу и пробил борт. Размер пробоины составляет от 5 до 12 метров. Шестерых членов экипажа удалось найти. Еще троих человек, которых взрывом выбросило за борт, так и не нашли. Пропавшие без вести – два матроса из Астраханской области и Краснодарского края, а также кадет из Липецка, проходивший практику на судне.
По официальной версии моряки считаются без вести пропавшими. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность при их соблюдении, если это повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц».