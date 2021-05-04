Момент столкновения иномарки и мотоцикла в Батайске попал на видео

Жуткая ошибка водителя иномарки стала причиной гибели мотоциклиста в Батайске. Дорожно-транспортное происшествие случилось 6 мая на улице Производственной.Как видно на видео, водитель за рулем иномарки «Хендай Соната» ехал по своей полосе и внезапно решил повернуть налево. Он выехал на полосу встречного движения, по которой на скорости ехал мотоцикл. Когда шофер легковушки стал поворачивать, в него «лоб в лоб» влетел мотоциклист. Шансов выжить у него не было.- Водитель мотоцикла погиб на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.Погибшим оказался 45-летний местный житель Александр Б. Мужчина очень любил мотоциклы, был участником международного мотоклуба Fire Motors МС и активно участвовал в различных мотомероприятиях. Мотоциклисты говорят, что Александр никогда не гонял и ездил, думая головой.