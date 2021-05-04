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Момент столкновения иномарки и мотоцикла в Батайске попал на видео

Момент столкновения иномарки и мотоцикла в Батайске попал на видео
Жуткая ошибка водителя иномарки стала причиной гибели мотоциклиста в Батайске. Дорожно-транспортное происшествие случилось 6 мая на улице Производственной.

Как видно на видео, водитель за рулем иномарки «Хендай Соната» ехал по своей полосе и внезапно решил повернуть налево. Он выехал на полосу встречного движения, по которой на скорости ехал мотоцикл. Когда шофер легковушки стал поворачивать, в него «лоб в лоб» влетел мотоциклист. Шансов выжить у него не было.

- Водитель мотоцикла погиб на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Погибшим оказался 45-летний местный житель Александр Б. Мужчина очень любил мотоциклы, был участником международного мотоклуба Fire Motors МС и активно участвовал в различных мотомероприятиях. Мотоциклисты говорят, что Александр никогда не гонял и ездил, думая головой.

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