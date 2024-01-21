При пожаре в частном доме в Таганроге погибли два пенсионера
В Таганроге два человека погибли при пожаре в частном доме. ЧП случилось на улице Дачной, 165 ранним утром 21 января.
Гараж, расположенный на первом этаже дома, загорелся около 04:30. Пламя в считанные минуты охватило всю постройку и перебросилось на машину, затем поднялось на жилой этаж. Соседи вызвали спасателей. К их прибытию в огне было порядка 40 квадратных метров.
В результате ЧП погибли 73-летний мужчина и 65-летняя женщина. Выжить удалось только 89-летней бабушке. Ее успели эвакуировать и передали медикам.
— Пожар ликвидировали спустя час, — добавили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Причина происшествия пока не известна.